Pescara, non solo Tumminello: ancora affollata l'infermeria

© foto di Federico Gaetano

Nuovamente conta agli assenti, in casa Pescara, in vista del match contro l'Entella. Per la gara, infatti, saranno da valutare diversi elementi, a cominciare da Elhan Kastrati, che per un dolore accusato all'anca destra non ha terminato l'allenamento.

Proseguono invece nel lavoro differenziato con conseguenti terapie i difensori Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale) e Hugo Campagnaro (distorsione anca destra con ematoma infra-fasciale adduttori) e il centrocampista Alessandro Bruno (lesione adduttore destro), mentre è stata una giornata di sole terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sinistra) e Luca Palmiero (lesione distrattiva collaterale mediale).