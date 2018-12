Pescara, obiettivo Ariaudo per rinforzare la difesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pescara continua la ricerca di un difensore centrale d’esperienza per rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Il nome nuovo accostato al club abruzzese è quello di Lorenzo Ariuado, classe ‘89, attualmente in forza al Frosinone in Serie A che però potrebbe partire se il club ciociaro dovesse decidere per una rivoluzione alla riapertura del mercato. Ci sarebbe poi da superare lo scoglio ingaggio, magari proponendo al difensore di spalmare il proprio ingaggio in più anni. Lo riferisce Pescarasport24.it.