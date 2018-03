Pescara-Parma, sabato crociati con maglia speciale per Astori

Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione di tutte le gare di calcio in programma nel prossimo week end nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C in memoria di Davide Astori.

La società Parma Calcio 1913 ha scelto di scendere in campo sabato contro il Pescara con una maglia speciale per commemorare il Capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. Alle esequie nella basilica di Santa Croce a Firenze era presente una delegazione crociata formata dal Capitano Alessandro Lucarelli, Gianni Munari, il Team Manager Alessio Cracolici e il collaboratore della Direzione Sportiva Raffaele Rubino.