© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri o Valeri Bojinov: difficilmente il Pescara, alla ricerca di un attaccante svincolato, uscirà da questi due nomi.

Come riferisce infatti pescarasport24.it, la scelta del club abruzzese è ormai indirizzata su uno dei due, anche se per il momento per l'attaccante bulgaro non ci sono stati contatti diretti. A ora, Bojinov è in Turchia, vedremo a breve quel che sarà.

Diversa la situazione di Matri, finito nel mirino di SPAL e Parma, che stanno però temporeggiando. L'attaccante sta anche valutando la possibilità di scendere di categoria, e in tal senso Pescara sarebbe una soluzione ideale, che concilierebbe anche impegni lavorativi della moglie Federica Nargi, a breve a lavoro a Roma.

A ogni modo, il Pescara ha fretta di chiudere.