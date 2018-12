© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene dalla Serie B per Walter Junior Messias del Gozzano. Il 27enne brasiliano, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe un obiettivo per gennaio del Pescara di Bepi Pillon. Altro nome per l'attacco abruzzese quello di Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito al PEC Zwolle.