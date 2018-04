Pescara, Pettinari: “A Terni per una battaglia, ora non bisogna sbagliare”

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pettinari, attaccante del Pescara, ha parlato al sito ufficiale del club abruzzese in vista della trasferta di Terni. “La Ternana è una delle squadre più in forma del campionato, dovremo andare lì a fare una grande battaglia. Non possiamo sbagliare. Gli umbri hanno impiegato tempo a carburare col nuovo allenatore, ma ora stanno facendo bene. Hanno vinto il derby in rimonta, vuol dire che è una squadra in salute. Sarà dura. Pillon? Il mister ci ha dato una scossa, fin dalla gara col Palermo abbiamo fatto una grande prestazione. Anche col Bari abbiamo fatto bene, poi è arrivata la vittoria contro lo Spezia. Non è un caso che siano arrivati due risultati positivi con l'arrivo del mister, siamo stati bravi a trascinare il pubblico e loro sono stati bravi a sostenerci. Ora, in casa e fuori, sarà importante fare bene e non perdere punti”, le parole della punta.