Pescara, Pillon da record: eguagliati Angelillo e Delio Rossi

Grazie al successo esterno contro lo Spezia il tecnico del Pescara Bepi Pillon è riuscito a eguagliare la miglior partenza di sempre del club in Serie B. Un record fatto segnare nel 1978-79 sotto la gestione di Antonio Valentin Angelillo, con la squadra poi promossa in Serie A, e nel 1996-97 con Delio Rossi alla guida, ma in quella stagione non arrivò la promozione. Pillon, con cinque vittorie e tre pari in otto gare, ha così fatto meglio dei tecnici delle ultime tre promozioni: Galeone (1991-92), Zeman (2011-12) e Oddo (2015-16) e ora punta a a fare risultato contro Cittadella e Cosenza per timbrare la miglior partenza in assoluto in 37 campionati cadetti disputati dal Pescara nella sua storia.