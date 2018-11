Pescara, Pillon: "Dobbiamo migliorarci, non guardiamo la classifica"

“Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall’Inter a gennaio? “Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi....

Juve, affaticamento per Cancelo e Douglas. Matuidi a parte

Champions League: Cakir arbitra CSKA-Roma. Hategan per la Juve

Genoa, si ferma Sandro. Per il brasiliano tre settimane di stop

"Icardi è il più forte del mondo". L'Inter e la traduzione per i tifosi spagnoli

Inter-Barcellona già da record: incasso più alto di sempre per un'italiana

Cesari: "Bradaric, il braccio va verso il pallone. Benatia, no rigore"

Il tecnico del Pescara Giuseppe Pillon ha analizzato il successo casalingo degli abruzzesi contro il Lecce: "Dobbiamo sempre cercare di migliorarci, abbiamo fatto un gran primo tempo, mentre nel secondo siamo rientrati con un po' di paura. Il Lecce ha una bella squadra e ha fatto un buon secondo tempo, ma abbiamo meritato di vincere. Abbiamo bisogno di calciatori come Del Sole che entrano e ci cambiano la partita. La classifica non la guardiamo, dobbiamo pensare a giocare a calcio".

