Pescara, Pillon: "Flessione legata agli episodi. Recupero due giocatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Pescara Giuseppe Pillon. Domani all'Adriatico arriva il Carpi e questa è l'analisi del mister riportata da PescaraSport24: "Memushaj e Balzano sono recuperati. Il problema è sempre quello delle scelte che faccio in base al momento e all'avversario, ma sono pagato per questo. Flessione? Ci può stare nell'arco di un campionato, in B capita. Sono gli episodi che ci girano male al momento, pensate se avessimo pareggiato al'ultimo secondo a Perugia. Dobbiamo restare calmi e sereni e guardare avanti. La flessione non si può negare, ma avevo detto in tempi non sospetti che sarebbe potuta arrivare prima o poi. La squadra gioca e crea occasioni da gol, ci manca cattiveria sotto porta ed è questo che dobbiamo analizzare. Siamo meno frizzanti nel gioco, può essere un aspetto mentale. Non siamo delle macchine che vanno a 100 km/h sempre, ma stiamo lavorando con calma, fiducia e serenità per tornare ai nostri livelli. Dobbiamo lavorare come reparti in fase difensiva. Il Perugia nel secondo tempo ha fatto un tiro in porta, in questo momento alla prima occasione ci fanno gol. Ho visto una squadra compatta e che stava bene in campo, non ho visto negatività. Abbiamo fatto degli errori individuali, dobbiamo migliorare. Ma bisogna restare tranquilli. E' arrivato il momento di Scognamiglio? Ci sto pensando.... Kastrati? Ho piena fiducia, per me diventerà un grande portiere perché ha mezzi straordinari. Fiorillo? Temo mancherà ancora... Del Grosso? Giocherà domani. Mercato? Non dobbiamo pensarci, io per primo. Ci penseremo al momento opportuno. Il Carpi? Ha fatto più punti in trasferta che in casa, è una squadra tignosa che non ti fa giocare. Dobbiamo avere calma e non frenesia".