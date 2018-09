Pescara, Pillon: "Grande reazione, rammarico per alcuni black-out"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, ha parlato dopo il pareggio conquistato sul terreno del Brescia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da rete8: "Abbiamo avuto una grande reazione. Tuttavia, c’è rammarico. Dobbiamo imparare a gestire i vari momenti della partita. Mancuso davanti è una soluzione che porta risultati ma è fondamentale l’equilibrio di squadra, così come quando perdiamo palla. Cosa non mi è piaciuto ? Il black out in avvio di ripresa, però siamo stati bravi a reagire".