Pescara, Pillon: "Il Palermo ha giocatori di categoria superiore"

Fonte: TuttoPalermo.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa l'analisi di Giuseppe Pillon dopo il k.o. del Pescara al Barbera contro il Palermo: "Il 3-0 mi sembra pesante per quello che si è visto. Non ho nulla da dire alla mia squadra, ha lottato ma non ci è mancata la zampata vincente. Il Palermo è una grande squadra con giocatori di categoria superiore, ma nonostante tutto non abbiamo sfigurato. Dobbiamo continuare a lavorare, cercando sempre di giocarci la partita, magari curando meglio la fase difensiva".