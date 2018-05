Pescara, Pillon: "Se resta Sebastiani penso che andremo avanti assieme"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato del proprio futuro spiegando che è legato a doppio filo da quello del numero uno Daniele Sebastiani: “Se il presidente rimane qui penso che andremo avanti insieme e io spero che resti in modo da continuare questa avventura. Ci terrei molto, ma se arrivano altre persone è tutto da vedere. Entro dieci giorni saprete comunque tutto e se resterà non ci vorrà molto a trovare un accordo fra di noi perché c'è stima reciproca. Ho fiducia in lui e nel suo lavoro visto che ha sempre costruito squadre competitive e da parte mia posso promettere sempre il massimo impegno in campo e una squadra che giochi a calcio. - conclude Pillon come riporta Pescarasport24.it - Sono contento che la piazza mi voglia bene e ringrazio i tifosi per il loro sostegno, non so nemmeno io come mai la gente mi voglia così bene”.