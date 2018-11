Pescara, Pillon: "Sosta utile. Dispiaciuto per l'assenza di Campagnaro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby per il Pescara domani all'Adriatico contro l'Ascoli. Giuseppe Pillon, tecnico del Delfino, ha analizzato il match di domani in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da PescaraSport24: "La cosa importante sarà; il nostro atteggiamento, poi sarà; il campo a decidere. La sosta è stata utile, siamo pronti. Devo ancora decidere se puntare su Monachello o Antonucci. Serve continuità di risultati, dobbiamo ritrovare la compattezza di squadra ma se ripetiamo il secondo tempo del match col Lecce non temiamo nessuno. E' quello il Pescara che mi piace di più. L'Ascoli è una squadra molto organizzata, Vivarini è bravo e credo che verrà fuori una partita a viso aperto. Ad Ascoli sono stato bene, ho vinto un campionato e poi ci siamo poi salvati agevolmente. Ma ormai è passato tanto tempo. Campagnaro? Mi dispiace per Hugo, assenza pesante ma dobbiamo andare avanti. Lo scorso anno ci siamo salvati con Perrotta, che dovrebbe sostituirlo, e Gravillon. Balzano? Decideremo oggi. Mercato? E' ancora presto".