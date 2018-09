Pescara, Pillon: "Squadra compatta, Mancuso gioca ovunque in attacco"

Il Pescara batte 2-1 il Crotone allo stadio Adriatico grazie alla doppietta di Leonardo Mancuso. Dopo il successo degli abruzzesi, il tecnico Giuseppe Pillon ha commentato così la gara: "Abbiamo dimostrato grande compattezza tattica. L'idea era quella di ripartire negli spazi in modo veloce e ci siamo riusciti. Il ruolo di Mancuso? Può giocare in tutti i ruoli del reparto d'attacco, stasera ho fatto questa scelta in funzione degli avversari".