Pescara, Pillon: “Stiamo facendo bene, non ci sono intoccabili “

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Pillon, tecnico del Pescara, riportate da TuttoPescaraCalcio dopo la vittoria con lo Spezia. "Stiamo facendo bene in questo momento ma bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo. Non dobbiamo pensare a dove ci troviamo adesso, né ai punti che abbiamo. La strada è ancora lunga, il lavoro ti porta a migliorare, soprattutto se ci sono giocatori che partecipano giorno dopo giorno dal 9 luglio. Non ci sono intoccabili, stiamo facendo bene ma avremo bisogno di tutti, quindi tutti devono sentirsi partecipi. Stare in mezzo a questi ragazzi mi fa sentire molto giovane. La Serie A? Non è il momento di pensarci".