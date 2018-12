Pescara, rispunta Jallow per l'attacco. Piace anche De Luca

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continua la caccia all’attaccante in casa Pescara in vista della riapertura del mercato e la ridda di nomi accostati al club abruzzese. Uno dei giocatori tornati di moda è certamente Lamin Jallow, 11 gol la scorsa stagione con il Cesena, cercato in estate prima che il ChievoVerona decidesse di dirottarlo alla Salernitana in prestito con opzione di riscatto, e obbligo in caso di promozione in Serie A. Il gambiano adesso pare in uscita da Salerno e potrebbe tornare in auge per il club pescarese visti i buoni rapporti fra i club e il gradimento di Pillon. Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che un altro nome che interessa è quello di Giuseppe De Luca, attualmente in Romania al Cluj, pronto a rientrare in Italia già a gennaio.