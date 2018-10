Pescara, Sebastiani: “Battiamo il Benevento”

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'amaro pareggio di Padova il presidente del Pescara Daniele Sebastiani dalle colonne de Il Centro rialza e carica la squadra in vista della prossima sfida: “Battiamo il Benevento, un black out di 5 minuti non può rovinare quanto di buono fatto finora. - spiega il numero uno abruzzese – Nessuno aveva pronosticato un avvio così convincente, ma la strada è lunga e dobbiamo pensare alla prossima sfida perché in questo campionato è vietato mollare fino al triplice fischio dell'arbitro”.