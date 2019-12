Pescara, Sebastiani: "Molto arrabbiato, non mi è piaciuta la mentalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' amareggiato Daniele Sebastiani dopo il pareggio interno contro il Venezia. Il presidente del Pescara, in zona mista, ha commentato: "Sono molto arrabbiato perchè abbiamo messo in campo una mentalità che a me non piace per niente - riporta Tuttopescaracalcio.com -. Se diamo l'impressione di difendere prendiamo il gol anche perchè il Venezia gioca molto bene. Sono arrabbiato per la prestazione, ma soprattutto per l'atteggiamento. Dipende da tutti, dai giocatori dal mister, da tutti quanti, l'atteggiamento non è di uno solo, ma dell'intera squadra, in una partita dove hai trovato il doppio vantaggio, poi c'è stata l'indecisione di Kastrati, ma potevamo portarla a casa. Pescara ha giocato con le qualità di Machin e il Venezia da squadra? Si, è la lettura della partita. Il Venezia ha giocato di squadra, noi sulle invenzioni di qualcuno. Questa è una squadra che deve giocare di squadra, poi i risultati arrivano. Noi abbiamo buone individualità e un gioco di squadra che può mettere in difficoltà tutti. Oggi non abbiamo giocato la partita che ci si aspettava, se dobbiamo ripartire dobbiamo mettere giocatori veloci. Cosi come faccio i complimenti all'allenatore, oggi non mi sento di farne".