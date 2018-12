© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima parte di stagione e sul prossimo mercato ai microfoni di Rete8: "La vittoria sulla Salernitana? Il Pescara ha fatto una grande partita, un primo tempo così così con due gol presi evitabilissimi ma siamo stati bravi a rientrare subito in partita con Mancuso e poi nella ripresa c'è stata solo una squadra in campo. Tutti i giocatori iniziano ad essere a disposizione e si vede, abbiamo tanti giocatori bravi e quando puoi metterli in campo tutti hai una formazione importante. Marras ad esempio ha fatto una grandissima partita, ma anche Antonucci. Del Grosso? Erano anni che voleva venire, quest'anno c'è stata la possibilità ed è qui. Ha esperienza e voglia. E si vede. 10 gol presi nelle ultime 4 trasferte? Troppi, ma è un problema che abbiamo sempre avuto perché noi giochiamo sempre per vincere.

Il mercato? Dobbiamo cercare di non sbagliare, anche se difficilmente si può trovare qualcosa di importante. Bisogna fare cose mirate e prendere giocatori pronti, ci siamo già incontrati col mister ed abbiamo parlato. Se esce Cocco entrerà una punta. Bellini ha convinto Pillon e Repetto, l'8 gennaio diventa comunitario e se tutto andrà bene dal punto di vista della documentazione starà con noi. Chi vorrei prendere? Un altro giocatore stile Del Grosso, non come ruolo ma in termini di bravura, voglia ed esperienza"