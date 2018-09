Pescara, Sebastiani: "Serie B a 19 vittoria contro nessuno"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, dopo la sentenza del Collegio di garanzia dello sport che ha bloccato i ripescaggi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Questa non è una vittoria contro nessuno, ma è una decisione che ricalca quello che all'unanimità avevano chiesto le 19 società di serie B, quando si decise di partire con questo numero di squadre nel nuovo torneo. Mi auguro che ora, si decida una volta per tutte di partire e iniziare con un percorso di riforma che possa vedere al fianco della B anche le altre leghe. Bisogna capire che i tornei sono sempre più difficili da sostenere economicamente, e per questo bisogna lavorare tutti uniti, affinché ci siano sempre società sane. Quando abbiamo voluto il torneo a 19 squadre, con le stesse retrocessioni, sapevamo anche che il campionato sarebbe stato più difficile. Il campionato di B era e resta un campionato equilibrato e difficile per tutti", riporta l'edizione abruzzese del quotidiano Il Messaggero.