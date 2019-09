Pescara, Sebastiani:"Soddisfatto della prova, prendiamoci il punto"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato così il match pareggiato contro l'Entella: "Purtroppo abbiamo fatto un pò tutto noi e queste partite si rischia anche di perderle. Prendiamoci il punto, siamo soddisfatti che abbiamo fermato la capolista. Sono soddisfatto della prestazione, la squadra non molla mai cerca di fare un bel gioco, ma in queste partite riesce meno perchè loro hanno rinunciato a giocare. Zauri l'ha studiata cosi la partita, nessuno di noi si aspettava che ci facessimo quel gollonzo".

Ora il Cittadella: "Purtroppo per noi è difficilmente digeribile. Speriamo questa volta vada meglio. Ma le partite sono tutte difficili".

Su Tumminello: "E' carico, vuole tornare il prima possibile e noi lo aspettiamo".

Sul Var e il campo di Cosenza: "Ieri la lega ha deliberato di andare avanti per il Var, non voglio fare polemica con Guarascio. Se mi dicono che il campo del Pescara fa schifo non mi arrabbierei".

Soddisfatto del bilancio del Pescara: "Sì, abbiamo sbagliato solo la prima partita", riporta Tuttopescaracalcio.com.