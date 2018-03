Pescara, Sebastiani: "Valutiamo l'esonero di Epifani. Zeman? Non credo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani a Sky Sport ha parlato della situazione di Massimo Epifani, a forte rischio esonero, e della squadra abruzzese: “La classifica preoccupa sempre, ma dobbiamo cercare di scendere in campo con più cattiveria. Epifani è stato anche sfortunato, ma stiamo pensando a un esonero solo a patto però di trovare un allenatore di personalità e capace di scuotere la squadra e invertire la rotta. - conclude Sebastiani – Zeman? È stato esonerato solo per motivi disciplinari e non per il suo valore tecnico, non credo di tornare sui miei passi”.