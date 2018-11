Pescara, sfida al Palermo per Coman. Il Mbappè romeno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell'attaccante Florinel Coman del Viitorul potrebbe essere in Italia. Il calciatore classe '98, che in patria paragonano al francese Mbappé, piace molto al Pescara che potrebbe acquistarlo in tandem con l'Inter che lo lascerebbe in Abruzzo per farlo crescere e maturare. I biancoazzurri non sono però i soli sulle tracce di Coman, anche il Palermo infatti ha visionato da vicino il calciatore anche se solo dopo il passaggio di proprietà in casa rosanero si farà un'attenta valutazione dei prossimi acquisti. Lo riporta Pescarasport24.it.