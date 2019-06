Pescara, si lavora al rinnovo del prestito di Sottil. Idea Galano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, il Pescara sta lavorando per convincere la Fiorentina a lasciare un altro anno in Abruzzo Riccardo Sottil, giocatore classe 1999. Il Delfino sta lavorando anche a un profilo d’esperienza per l’attacco, ovvero quello di Cristian Galano.