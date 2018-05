Pescara, si va verso la conferma del duo Repetto-Pillon

© foto di Federico De Luca

In casa Pescara si va verso la conferma del direttore tecnico Giorgio Repetto e del tecnico Bepi Pillon che entro una settimana dovrebbero firmare il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Secondo quanto riportato da Pescarasport24.it solo un'accelerazione improvvisa nelle trattative per la cessione della società a un gruppo cinese potrebbe arenare o rallentare la situazione, anche se questa è una pista difficilmente concretizzabile a breve. Chi potrebbe invece salutare è il ds Luca Leone, che ha ancora un anno di contratto, con Bocchetti, Antonelli e Nember come possibili sostituti.