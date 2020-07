Pescara, Sottil: "Mi prendo questo punto e punto il Trapani. Sarà scontro direttissimo"

vedi letture

Pareggio interno per il Pescara di Andrea Sottil contro il Frosinone. Il tecnico del Delfino ha analizzato il match in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da PescaraSport24: "Il Frosinone normalmente si butta in avanti ed è lì che devi reggere per rientrare in partita. Abbiamo avuto un calo fisico anche a causa delle partite ravvicinate. Sul gol dovevamo essere attenti. Con l'assenza di Galano non c'erano molte soluzioni ed è un peccato quando vai in vantaggio e ti riprendono. Dobbiamo prenderci questo punto e fare una settimana pimpante per Trapani. L'arbitraggio? Non parlo mai di arbitri e alla squadra dico di non creare alibi. I gol del Perugia erano in fuorigioco, a Venezia c'è un episodio dubbio sull'espulsione di Galano ed oggi manca un rigore. Il Pescara sotto questo punto di vista è molto sfortunato. I primi otto minuti del secondo tempo andavano retti e questo mi fa arrabbiare. Il Frosinone è una squadra di tutto rispetto dovevamo reggere l'urto. Maniero lo vedo stanco ma per noi è molto importante e non posso toglierlo, serve esperienza e mantenere lucidità. Nel primo tempo il Frosinone non è mai entrato nella nostra area e non abbiamo subìto. Sono dispiaciuto perché ai ragazzi non posso rimproverare nulla, c'è molta stanchezza e meritavamo di portare a casa la vittoria. Da una parte sono contento perché la squadra nel primo tempo si è espressa benissimo con occasioni nitide, è stata perfetta. Il Frosinone ha messo buoni giocatori in campo. L'unica medicina nel calcio è la vittoria perché porta molta autostima. In questi giorni ho lavorato molto sulla tattica e la testa per cercare di non perdere le partite. Domani ci riposeremo e domenica ci alleneremo. A Trapani sarà uno scontro direttissimo. Sono certo che centreremo il nostro obiettivo. Finalmente abbiamo una settimana di tempo per preparare bene le gara e speriamo di poter avere uno sconto per la squalifica di Galano".