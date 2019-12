Pescara-Venezia, le ufficiali: Zappa a destra, Di Mariano con Capello

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Entrambe cercano la vittoria per rilanciarsi. Zauri va in campo inserendo Zappa per Ciofani come terzino destro e per il resto conferma in toto l'undici che ha perso 3-1 a Perugia. Dionisi sceglie Maleh a centrocampo, con Di Mariano al fianco di Cappello in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Pescara-Venezia.

Pescara (4-3-3): Kastrati; Zappa, Scognamiglio, Bettella, Masciangelo; Memushaj, Busellato, Kastanos; Galano, Borrelli, Machin. Allenatore: Luciano Zauri.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Maleh, Suciu, Fiordilino; Aramu; Di Mariano, Capello. Allenatore: Alessio Dionisi.