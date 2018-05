Pescara, verso l'ultima di B: differenziato per Bovo e Proietti

Allenamento pomeridiano per il Pescara in vista della prossima partita Serie B, contro il Venezia in programma venerdì 18, ore 20.30, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti. Terapie per Antonio Balzano. Escono anzitempo Andrea Coda per infiammazione al ginocchio e Andrea Cocco per affaticamento muscolare.