Pescara, Zauri: "Mai scontato vincere, ma noi dobbiamo farlo per forza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una gara, quella contro il Trapani, che il Pescara non può fallire. Tre punti sarebbero importanti, e in merito a questo ha le idee ben chiare il tecnico Luciano Zauri che, come riferisce pescarasport24.it, ha parlato in conferenza stampa: "Torneremo al sistema che ci ha dato più soddisfazioni in termini di risultato e gioco, quello ad albero di Natale. Formazione? Ho ancora dei dubbi che devo sciogliere. E lo farò domani. Dobbiamo assolutamente vincere, ma il calcio insegna che non è mai scontato farlo. Il Trapani ha cambiato allenatore, nessuno ha la bacchetta magica ma qualcosa il cambio ha portato. Sarà una battaglia. Se avessimo appena 2 punti in più staremmo parlando di altro in una classifica cosi corta".

E andando poi alla sua posizione: "Temevo per la panchina? Onestamente no. La classifica è talmente corta che con un paio di risultati utili ti ritrovi catapultato nei playoff, la vittoria è la medicina migliore che possiamo avere ora. Sarà importante vincere, non come. Giocando bene è più facile e sarebbe meglio, ovviamente".

Conclude: "Sul mercato dico che abbiamo una rosa enorme, vedremo come intervenire. Marchetti? E' un nome che era stato fatto a fine agosto, al momento non c'è nulla. Se Kastrati va via può cambiare qualcosa. Rischio dualismo con Fiorillo? E' un problema che al momento non esiste".