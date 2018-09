Petriccione: "Bari? Una pagina nera. A Lecce mi hanno accolto bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Sololecce.it il centrocampista Jacopo Petriccione ha parlato dell'accoglienza ricevuta dai tifosi salentini tornando anche sul fallimento del Bari: “Sono stato accolto nel migliore dei modi, ora sto anche ambientandomi in città e mi piace molto. Del passato non mi piace parlare, ma sono ovviamente dispiaciuto per quanto successo a Bari dove tante famiglie sono rimaste senza lavoro per il fallimento della società. È una pagina nera. - continua Petriccione – Qui la concorrenza è tanta, ma il mister mi tiene in considerazione e mi ha sempre coinvolto in tutti gli allenamenti anche quando non potevo scendere in campo per le amichevoli. Chiricò? Dobbiamo pensare solo a giocare e a fare bene, le cose che sono accadute non fanno piacere a nessuno e spero si trovi a breve una soluzione”.