Pisa-Cremonese, i convocati di Rastelli: quattro gli indisponibili

Trasferta toscana per la Cremonese, che domani sera alle 21:00 chiuderà la domenica di calcio in quel di Pisa. Per l'occasione, mister Rastelli dovrà fare a meno di Boultam, Gustafson, Piccolo, Terranova, gli unici quattro indisponibili.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Agazzi (16), Ravaglia (1), Volpe (22)

Difensori: Bianchetti (15), Caracciolo (23), Claiton (3), Migliore (17), Mogos (14), Ravanelli (20), Renzetti (33), Zortea (21)

Centrocampisti: Arini (4), Castagnetti (19), Deli (18), Kingsley (28), Soddimo (10), Valzania (5)

Attaccanti: Ceravolo (30), Ciofani (9), Palombi (11)