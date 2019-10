Pisa, D'Angelo: "A Perugia serve una gara tatticamente intelligente"

Vigilia di gara in casa Pisa, con il tecnico Luca D'Angelo che parla alla stampa del match del "Curi" contro il Perugia. Subito nota alle assenze: "Mancheranno Benedetti, Moscardelli e Asencio, Liotti è pronto per disputare almeno una parte della gara: ma è chiaro che domani faremo le ultime valutazioni e in base al modulo sceglieremo i giocatori. Il Perugia è una squadra importante, lo stadio è bello, abbiamo tutte le motivazioni per fare una gara tatticamente intelligente basata sulle nostre qualità, che sono tante solo se manteniamo un certo livello di attenzione. Ma questo è un discorso che vale un po' per tutte le squadre".

Viene poi chiesta un'analisi approfondita sulla squadra: "Sono state gare differenti, a Verona c'è molto merito del Chievo nell'aver recuperato la gara, a Venezia siamo stati più sfortunati: solo con i clivensi, che hanno certe individualità, abbiamo avuto qualche leggera difficoltà. Ma non è una questione fisica, la squadra sta tenendo bene, ed è inutile fare riferimenti alla passata stagione, sono due categorie diverse: il livello qualitativo quest'anno è alzato, ci sta di soffrire in una porzione di gara".

Conclude: "Oddo è un allenatore bravo, preparato, anche con idee innovative: mi piacciono le sue squadre, sono molto propositive. Iemmello e Marconi? Sono differenti, Iemmello è uno stoccatore, un finalizzatore, Marconi anche più uomo squadra. Il campionato comunque è ancora lungo, vedremo poi quello che succederà, ora è presto per dire che sia definita la situazione di classifica".