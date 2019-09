Pisa, D'Angelo: "Col Chievo serve gara di spessore, anche mentale"

Vigilia di gara in casa Pisa, con mister Luca D'Angelo che, alla stampa, ha presentato il match di domani, contro il Chievo Verona: "Come ci capita tutte le settimane, abbiamo provato tutte le situazione nostre da poter proporre a Verona, domani sceglieremo quella che per noi è la migliore, con la consapevolezza che potremmo cambiarla in corso d'opera, a cospetto di un avversario forte che richiederà una gara di spessore, soprattutto a livello mentale. A ogni modo abbiamo una rosa molto valida sotto tutti i punti di vista, anche cambiare non mi spaventa: ho per altro anche tutta la squadra a disposizione, chiaramente eccezion fatta per i lungodegenti Moscardelli e Liotti, che comunque ha ripreso a correre e forse sarà pronto tra una decina di giorni".

Andando più nel dettaglio della gara: "Mi aspetto la solita partita, con grande determinazione tattica perché dobbiamo fare le cose bene quando non abbiamo palla, mentre quando la abbiamo dobbiamo fare quello che proviamo in settimana. La B a livello tattico non è semplice, ci sono squadre forti e ampie, per cui noi dobbiamo sempre prestare attenzione e dedizione al lavoro settimanale: tutte si preparano per avere la palla più tempo possibile e per cercare di limitare l'avversario, facendo male sulle ripartenze. Noi non siamo contropiedisti, ma nella manovra siamo bravi, e anche compatti".

E conclude: "Domani dobbiamo essere bravi a valutare ogni singola situazione di gioco. Con la Juve Stabia abbiamo fatto più possesso palla, mentre la Cremonese ha fatto più palleggio, ma noi siamo ripartiti in modo deciso e senza paura di attaccare l'area, questo è stato importante. Abbiamo giocatori utili su tutti i fronti, ci vuole il giusto mix".