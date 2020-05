Pisa, D'Angelo ricorda Gigi Simoni: "Aveva signorilità, umanità e equilibrio"

vedi letture

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha ricordato Gigi Simoni attraverso il profilo Twitter ufficiale del club: "Gigi Simoni è stato un grande allenatore, una leggenda del Pisa e la sua scomparsa colpisce tutti noi. Mi hanno sempre colpito la sua signorilità, la sua umanità e soprattutto il grande equilibrio dimostrato in ogni situazione. Ecco, quella per me è una dote eccezionale per un uomo prima ancora che per un allenatore, uno sportivo".