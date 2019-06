Nel corso della festa promozione a Pisa il tecnico dei neroazzurri Luca D’Angelo ha spiegato di non sentire suo il merito per la Serie B ritrovata elogiando società e calciatori: “I meriti di questa promozione non sono miei, ma della società, del direttore, di questi splendidi ragazzi e di una tifoseria incredibile che si è sobbarcata tanti chilometri per starci vicina. È un qualcosa di eccezionale, ci hanno sempre trascinato e stimolato nel modo giusto. - continua D’Angelo come riporta Tuttopisa.it - La stagione è virata in maniera definitiva dopo il doppio confronto vinto con la Pro Vercelli, uno scontro diretto che ha dato a tutti la piena consapevolezza della propria solidità. Siamo stati più forti anche delle difficoltà. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo trovato le soluzioni migliori".