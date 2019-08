Pisa, Gori: "Mai prese in considerazione le voci di mercato"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Ospite della prima puntata della trasmissione tv Il Neroazzurro (in onda sull'emittente pisana 50 Canale) il portiere del Pisa Stefano Gori, come riferisce tuttopisa.com, ha fatto il punto della situazione parlando anche del proprio personale: “Quando sono arrivato a Pisa ho firmato per 3 anni, fino al 2021, quindi non sarò in scadenza a giugno. È ovvio che faccia piacere essere accostati a club di Serie A ma sinceramente non le ho mai prese seriamente in considerazione. Già prima di parlare con il mio procuratore, che poi ha sostenuto la mia idea, ero convinto che proseguire a Pisa fosse il percorso più naturale per la mia carriera. Sono alla prima stagione di B ed il percorso deve essere graduale: sono felicissimo di essere rimasto in questa grande piazza, con questa società, pubblico e compagni ma, ripeto, non ho mai avuto dubbi".