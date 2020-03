Pisa, la cooperativa del gol della Serie B: sono ben 16 i calciatori già a segno

Se oggi finisse il campionato, il Pisa avrebbe portato a termine la sua missione, ovvero mantenere la categoria. Quella nerazzurra è una delle due che perdono nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’ (-7, come il Cosenza), una delle 4 che fanno massimo turn-over (84 cambi su 84 disponibili, come Venezia, Juve Stabia e Pescara), ed è la cooperativa del gol con ben 16 marcatori diversi già a segno. Il portiere Gori è uno dei 5 giocatori della Serie BKT 2019/20 sempre in campo (28 su 28 e 2520 minuti, come i compagni di reparto Micai, Vicario, Paleari e Cordaz). Il bomber stagionale è Michele Marconi (10 reti, seconda miglior stagione realizzativa dopo i 12 gol firmati nel 2017/18 ad Alessandria, in Lega Pro), Francesco Lisi il giocatore più decisivo con 5 punti portati alla causa nerazzurra con le sue 3 reti, tra cui quella che ha fatto sorridere i nerazzurri prima della sosta forzata, 1-0 all’Arena-Garibaldi nel derby contro il Livorno.