© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da La Nazione, ci sarebbe la pazza idea Fabio Ceravolo per il Pisa: i toscani, infatti, starebbero valutando la possibilità di riportare in nerazzurro l'esperto attaccante della Cremonese, abbastanza in ombra in questa prima parte di stagione con i grigio-rossi. Al Pisa piace anche un altro calciatore in forza ai lombardi: il centrocampista Danilo Soddimo.