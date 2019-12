Curioso record quello centrato dal Pisa, che ha chiuso il girone di andata Pisa a quota 24 punti, in 12esima posizione.

24 sembra il numero magico per la formazione di mister Luca D'Angelo, che in 19 gare giocate ha messo a segno 24 reti subendone altrettante. Ma occorre concentrarsi solo su quelle fatte: tutte e 24 sono infatti arrivate da calciatori schierati titolari dal tecnico, con i subentrati che non hanno quindi mai inciso a livello realizzativo.

Unica formazione del torneo cadetto a "vantare" questa particolarità.