Pordenone ai playoff, Barison: "Nessuno si sarebbe aspettato un risultato simile"

Dopo il pareggio contro la Salernitana per il Pordenone è sicura la partecipazione ai playoff promozione in Serie A. Nell'ultimo match della stagione regolare i Ramarri cercheranno di fare risultato contro una Cremonese che non ha più nulla da chiedere alla stagione per cercare di conquistare il miglior piazzamento possibile. Su questo tema si è espresso Alberto Barison dai microfoni di TrivenetoGoal.it: “Raggiungiamo un altro obiettivo e dobbiamo essere molto soddisfatti. La Salernitana era una squadra tosta e forte, alla fine ne è uscito il pareggio. Cercheremo di dare il massimo ai playoff, ma prima ci aspetta un’altra partita molto difficile venerdì con la Cremonese. A inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato un risultato simile, abbiamo ottenuto un traguardo storico. Per me diventare papà è stata la più grande gioia della mia vita. Devo ringraziare società, mister, staff ma dedico i playoff a mio figlio Tommaso”