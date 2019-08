Pordenone, Ciurria: "Felice per l'esordio, ma la testa è già al Pescara"

© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

Partenza roboante del Pordenone in Serie B, con un monday night assolutamente proficuo per i ramarri, che hanno battuto 3-0 il Frosinone. A margine del match, come riferiscono i canali ufficiali del club friulano, ha parlato Patrick Ciurria: "Sono molto contento per la prestazione personale e di squadra. Era importantissimo partire bene, i punti valgono tantissimo fin dalla prima giornata. Mi impegno giorno per giorno in allenamento e sono a completa disposizione del mister. Già da domani penseremo a Pescara. La Serie B è difficile, bisogna lavorare ogni giorno a testa bassa, mettendo in campo la nostra spensieratezza. Sono sicuro che potremo dire la nostra".