© foto di Federico Gaetano

Aspetterà, ma solo fino a domani, il Teramo. Il club sta terminando di puntellare il proprio organico, e pare abbia fissato a domani il d-day per Francesco Bombagi del Pordenone, desiderato da mister Tedino ma poco convinto di lasciare la truppa friulana, dove comunque non avrebbe grosso spazio. Qualora non ci fosse esito positivo, gli abruzzesi punteranno sul ritorno di Pedro Costa Ferreira, prima ancora di guardare altrove.

A riferirlo è rete8.it.