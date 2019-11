Pordenone, Lovisa: "C'è un gruppo sano. I risultati non arrivano per caso"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Come riferisce il club attraverso una nota ufficiale, il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha ospitato dirigenza, squadra e staff alla Vitis Rauscedo, azienda di famiglia, per una mezza giornata diversa dal solito: i ramarri hanno prima pranzato e poi visitato le strutture della cooperativa vivaistica, ai vertici mondiali per la qualità della produzione di barbatelle, nel corso di quella che è stata solo la prima tappa di un tour di appuntamenti che vedrà la squadra far visita ai partner neroverdi.

"È importante fare squadra, passare del tempo insieme anche fuori dal campo. Ho voluto riunire i ragazzi alla Vitis per far capire loro da dove nasce il progetto Pordenone e far vivere il clima famigliare della nostra azienda. Un clima che si respira anche al De Marchi ed è fra i nostri “segreti”. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo sano, di grandi valori tecnici e umani. I risultati non arrivano per caso, ma grazie a un totale unione di intenti del nostro ambiente, alla programmazione e a questo spirito che la società trasmette, quotidianamente, ai calciatori", questo il commento del numero uno friulano.