Pordenone, Lovisa: "Squadra da 9 in pagella. Gennaio mese importante"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa dalle colonne de Il Gazzettino ha dispensato voti altissimi alla squadra per questa prima parte di stagione e spiegato che gennaio sarà un mese importante anche a livello extracalcistico: “L’organizzazione sportiva del nostro club merita globalmente un bel 9. Lo merita lo staff tecnico, con Attilio Tesser in testa, e lo meritano i ragazzi. Non dò loro un 10 solo perché sono convinto che nella vita, anche se stai offrendo rendimenti ad altissimo livello, c’è sempre spazio per migliorare ulteriormente. - continua Lovisa parlando poi dello stadio - Per lo stadio, gennaio sarà un mese importante. Con Comune e Regione stiamo lavorando bene. Lo stadio si può fare. L’importante sarà farlo bene e nel posto giusto. A gennaio inoltre succederanno cose importanti a livello societario, siamo arrivati in B con grande sforzo economico e grande lavoro, ma per crescere ulteriormente dovremo essere strutturati in modo adeguato”.