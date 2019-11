Pordenone, Strizzolo: "Entella? Partita tirata. Va bene il pareggio"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Luca Strizzolo, attaccante del Pordenone, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita con l'Entella: "Un punto che muove la classifica, quindi va bene. E' stata una partita tirata, poteva finire in qualsiasi modo, ci accontentiamo e andiamo avanti. In settimana prepariamo bene le partite, sono il frutto degli allenamenti che svolgiamo. Campo sintetico? E' solo questione di ambientamento. Dopo i primi minuti, ci si trova tutti a proprio agio. La nostra voglia di portare a casa il risultato era maggiore delle sofferenze. Abbiamo sofferto bene, siamo stati uniti e abbiamo fatto quello che ci chiede il mister. Adesso affrontiamo la sosta con un punto in più, sereni ma sempre con la voglia di lottare".