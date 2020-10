Pordenone, Tesser: "Dobbiamo riprendere il cammino". Fra i 22 convocati torna Mallamo

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggina tornando anche sulla prima sconfitta contro il Cittadella nell’ultimo turno: “Domani dobbiamo credere in noi e riprendere il cammino dopo la sconfitta di Cittadella, non dobbiamo smarrire fiducia perché affrontiamo una neopromossa che ha giocatori di fama mondiale come Menez e Denis. - continua Tesser come riporta Trivenetogoal.it. Giocano in maniera propositiva cercando di fare sempre la partita. Menez? Il ragionamento su di lui va fatto di squadra e non individualmente. La Reggina è una squadra che si muove tantissimo, non dovremo stare attenti solo a lui”.

Il tecnico recupera Mallamo a centrocampo, mentre deve ancora fare a meno di Gavazzi. Out anche l’attaccante Secli che era stato convocato in occasione della sfida di Cittadella. Questi i 22 convocati:

Portieri: Bindi, Perisan

Difensori: Barison, Bassoli, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Pasa, Rossetti, Scavone, Zammarini

Attaccanti: Butic, Diaw, Ciurria, Musiolik