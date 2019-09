Pordenone, Tesser: "Il pareggio era il risultato più giusto"

© foto di Federico Gaetano

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha commentato nel post gara la partita giocata contro il Livorno allo stadio Picchi e persa 2-1 dalla formazione ramarra. “Peccato, perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto tra due squadre che si sono equivalse - le parole del tecnico, riportate dal sito ufficiale del Pordenone - Il Livorno oggi ha vinto di rimessa, come noi venerdì scorso contro lo Spezia. Primo tempo risolto da un gran tiro da fuori e con alcune difficoltà, nel secondo è stato quasi un nostro monologo. Dopo il pareggio continuavamo a premere perché volevamo vincere, ma come a Pescara siamo stati puniti in contropiede e il loro portiere ha fatto 3 interventi decisivi nel finale.”