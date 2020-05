Pordenone, test Covid-19 negativi per il gruppo squadra. Lunedì la ripresa collettiva

Attraverso una nota ufficiale, il Pordenone comunica che lunedì 1 giugno riprenderanno gli allenamenti collettivi della prima squadra, con sedute atletiche che si svolgeranno al centro sportivo "De Marchi", quartier generale neroverde, rigorosamente a porte chiuse.

Il tutto è stato reso possibile anche dal fatto che, come sempre da comunicato, entrambi i test a cui in settimana sono stati sottoposti calciatori, staff tecnico e dirigenziale hanno dato esito negativo. L’attività di monitoraggio del gruppo squadra, in ottemperanza alle prescrizioni del protocollo Figc, proseguirà secondo le direttive dello staff sanitario del club, in collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII.