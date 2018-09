© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha commentato la decisione del CONI di confermare il format della Serie B a 19 squadre attraverso le colonne de Il Gazzettino: "Sono soddisfatto è una notizia positiva. Spero che si ricominci a parlare di calcio giocato da subito e che si chiudano tutte le questioni relative ai vari aspetti di carattere legale. Siamo andati avanti molto con questa cosa, lasciamo adesso che a parlare sia il campo che è la nostra migliore occupazione. Spero che d’ora in avanti si parli di riforme serie e costruttive di tutto il calcio, perché alla fine si deve equilibrare tutto quanto. Ben venga la serie B a diciannove, e sia un punto di partenza per rimettere in equilibrio il sistema".