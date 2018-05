Pres. Cittadella sul "Caso Bari": "Penalizzazioni in questo campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne de Il Gazzettino Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul "caso Bari" che rischia di incidere sul quadro playoff di Serie B: "La Lega deve farsi carico del rispetto della normativa, quindi deve tutelare ogni società che compone la Lega stessa. Non abbiamo niente contro il Bari. Anzi, sarei soddisfatto nell’appurare che la società pugliese non ha commesso irregolarità. Non possiamo però fare finta di niente: il regolamento in caso di inadempienze impone penalizzazioni da scontare nel campionato in corso, e la Lega deve farsi garante di tutto questo. Potrebbe rinviare lo spareggio dopo che il Tribunale federale si sarà espresso in maniera definitiva. Per noi l’ideale sarebbe stato che gli organi di giustizia sportiva avessero deciso nei giorni scorsi. Ora auspicherei che la Lega rinviasse perlomeno il nostro incontro in attesa della pronuncia del Tribunale federale".